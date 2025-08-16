16 Ağustos 2025, Cumartesi
Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek'te uzun kuyruklar oluşturdu
Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarından İstanbul ile Tekirdağ'a yapılması planlanan gemi seferleri, üç gün süren fırtına nedeniyle iptal edildi. Seferlerin iptal edilmesi üzerine tatilciler kara yolu bağlantısı için Erdek hattına yönelince iskelede yoğunluk yaşandı.