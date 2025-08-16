Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek’te uzun kuyruklar oluşturdu

Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarından İstanbul ile Tekirdağ'a yapılması planlanan gemi seferleri, üç gün süren fırtına nedeniyle iptal edildi. Seferlerin iptal edilmesi üzerine tatilciler kara yolu bağlantısı için Erdek hattına yönelince iskelede yoğunluk yaşandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN