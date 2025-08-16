16 Ağustos 2025, Cumartesi

Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek’te uzun kuyruklar oluşturdu

Fırtına gemi seferlerini iptal ettirdi: Tatilciler Erdek'te uzun kuyruklar oluşturdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.08.2025 01:26
Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarından İstanbul ile Tekirdağ'a yapılması planlanan gemi seferleri, üç gün süren fırtına nedeniyle iptal edildi. Seferlerin iptal edilmesi üzerine tatilciler kara yolu bağlantısı için Erdek hattına yönelince iskelede yoğunluk yaşandı.
