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Fırtına, dünyaca ünlü sahile odunları yığdı, pide ustası aracını ağzına kadar doldurdu

İHA
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Giriş: 31.12.2021 16:21
Kırmızı kodlu Antalya’da, fırtınanın sularıyla denize sürüklediği molozlar dev dalgalar eşliğinde sahile vurdu. Boyu kadar odunları sahilde gören bir pide ustası ‘doğa ana sağ olsun’ diyerek aracını ağzına kadar doldurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kırmızı kodla uyardığı Antalya'da, dün etkili olan sağanak ve fırtına sonrası bugün, Konyaaltı Sahili moloz yığınlarıyla doldu. Vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülediği moloz yığın sahilde farklı bir görüntü oluşturdu. Pide ustası olduğu öğrenilen Abdurahman Uslu isimli vatandaş ise, fırtınanın getirdiği odun parçalarını tek tek topladı. Kapalı kasa kamyonetine yüzlerce odun parçası yükleyen Uslu, aracın içerisinde oturacağı yer hariç her bölgesini odunla doldurdu.

"Doğa ana sağ olsun"

Yükten dolayı aracın arka kısmı çökerken, Uslu "Doğa sağ olsun" diyerek bölgeden uzaklaştı. Yaya geçidinden odun dolu aracıyla karşı şeride geçen Uslu'yu görenler, kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
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