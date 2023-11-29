Fırtına deniz ulaşımını vurdu! Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu

İstanbul'da etkili olan fırtına deniz ulaşımını vurdu. Vapur ve feribot seferleri iptal edilirken, sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar vapur kullanamayınca Marmaray ve metrobüse yöneldi. Marmaray ve metrobüslerde yoğunluk oluştu.