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Fırsatları kaçırma korkusu: Fomo

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Giriş: 11.11.2021 15:49
Son yıllarda tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte alışveriş bağımlığı ortaya çıktı. "Sürekli alışveriş yapma isteği" başlangıçta eğlenceli olsa da ilerleyen aşamalarda bundan kurtulmak için psikolojik tedavi gerekiyor. Peki alışveriş bağımlılığı nedir nasıl ortaya çıkıyor? Ayrıntılar haberimizde...
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