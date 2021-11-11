11 Kasım 2021, Perşembe
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Fırsatları kaçırma korkusu: Fomo
Son yıllarda tüketim alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte alışveriş bağımlığı ortaya çıktı. "Sürekli alışveriş yapma isteği" başlangıçta eğlenceli olsa da ilerleyen aşamalarda bundan kurtulmak için psikolojik tedavi gerekiyor. Peki alışveriş bağımlılığı nedir nasıl ortaya çıkıyor? Ayrıntılar haberimizde...