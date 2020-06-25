Fırsatçılar yine işbaşında! Bordum'da 1 porsiyon döner 370 lira... |Video

Daha önce yüksek fiyatlara satılan yiyeceklerle gündeme gelen Bodrum, turizm sezonunun açılmasıyla gündemdeki yerini korudu. Koronavirüs sonrası açılan turizm sezonuna merhaba diyen turistik beldede bir tabak döner 370 liradan satılırken bir kutu gazlı içeceğin fiyatı ise 62 lira...

Bir tabak döner 370 lira...

Önceki dönem bir lahmacunun 75 liraya satıldığı tatil beldesi Bodrum şimdide döner fiyatlarıyla gündemde.

Bodrum'da beş kişilik bir ailenin yedikleri öğle yemeği sonrası gelen hesap şoke etti.

2 bin 500 liralık hesabı gören aile şaşkınlığını gizleyemezken, yenilen bir tabak dönerin 370 liradan verildiği görüldü.

Müşteri, adeta bir fatura gibi olan adisyonu paylaştı.

2 bin 500 liralık hesaptaki diğer yemeklerin fiyatları şöyle:

Kuşbaşılı pide 185 lira, kola 62 lira,

Türk kahvesi 54 lira,

Espresso 62 lira,

Maraş dondurması ise 47 lira.