Fırıncılar iftar sofraları için ter döküyor!

Ramazan ayının en büyük simgelerinden biri olan sıcak ve taze pideler iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor. Ancak bu lezzetli pidelerin arkasında, fırıncıların yoğun ve yorucu mesaisi var. Gün boyunca yüksek sıcaklıkta çalışan fırıncılar, oruçlu halde ayakta durarak yüzlerce pide hazırlıyor. Günün erken saatlerinde işe başlayan fırıncılar, hamur yoğurmaktan pideyi fırına sürmeye kadar her aşamada büyük bir emek harcıyor. Özellikle iftar saatine yaklaşırken fırınların önünde oluşan uzun kuyruklar, iş temposunu daha da artırıyor. Sıcak fırının başında ter döken ustalar, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini hissederek zorlu mesailerine devam ediyor. Fırıncılar hem fiziksel yorgunluk hem de susuzlukla mücadele ederken, iftar sofralarına en güzel pideleri ulaştırmanın gururunu yaşıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN