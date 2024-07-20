20 Temmuz 2024, Cumartesi
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Fırat Nehri'nde bir kişi ölü bulundu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde ki Fırat Nehri'nde bir kişiyi hareketsiz halde gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, bot yardımı ile su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşadığı belirlenen Ali Sinan Ekmen'e (53) ait ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.