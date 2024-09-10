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Fırat Nehri manzarasında zipline yaparak klarnet çaldı

Fırat Nehri manzarasında zipline yaparak klarnet çaldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.09.2024 16:34
Dünyanın ikinci büyük kanyonu olan Karanlık Kanyon'da bir kişi zipline yaparken klarnet çaldı. O anlar yerli ve yabancı turistler tarafından kayda alındı.
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