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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 16:53
Güncelleme:30.06.2024 16:53
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgeleri ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde operasyon
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