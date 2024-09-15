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Firari hükümlü polisten kaçarken yüksekten düştü!

Firari hükümlü polisten kaçarken yüksekten düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 22:29
Bismil ilçesinde 13 farklı suçtan hakkında 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü D.T. polisten kaçtığı sırada 4 metre yüksekten düşünce ayağı kırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şüphelinin, sol ayağının kırıldığı belirlendi. Şüphelinin, tedavisinin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.
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