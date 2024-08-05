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Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor

Fındıkta file sistemi yaygınlaşıyor

İHA
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Giriş: 05.08.2024 14:02
Karadeniz Bölgesi'nin önemli geçim kaynaklarından fındığın hasadında kullanılan file yöntemi, üreticiler arasında her geçen gün yaygınlaşıyor.
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