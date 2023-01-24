24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Fındık tehlikede mi?

Fındık tehlikede mi?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 10:14
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesi fındıkta don tehlikesini beraberinde getiriyor. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çağlar Yıldırım aktardı. Trabzon Ortahisar Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Yağ aldırma ameliyatı kabusa döndü!
Yağ aldırma ameliyatı kabusa döndü!
İstanbul’da haraç dehşeti!
İstanbul'da haraç dehşeti!
Elazığ depreminin 3. yıl dönümü
Elazığ depreminin 3. yıl dönümü
Dünya onu konuşuyor
Dünya onu konuşuyor
Fındık tehlikede mi?
Fındık tehlikede mi?
Sıcak hava onları da etkiledi!
Sıcak hava onları da etkiledi!
Öğretmenim diye aracına aldığı küçük kıza...
"Öğretmenim" diye aracına aldığı küçük kıza...
Katil şarkıcı hakkında kan donduran iddia!
Katil şarkıcı hakkında kan donduran iddia!
Kasım Pırlant serveti bakın kime bıraktı?
Kasım Pırlant serveti bakın kime bıraktı?
İşte Sağlık Bakanlığı’nın araç filosu
İşte Sağlık Bakanlığı’nın araç filosu
Yılanla şovu ölümle sonuçlandı!
Yılanla şovu ölümle sonuçlandı!
Daha Fazla Video Göster