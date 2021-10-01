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Fındık içinde yüzen vatandaş o görüntüleri anlattı

İHA
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Giriş: 01.10.2021 16:20
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir fındık manavının yanında işçi olarak çalışan Coşkun Geyik ve arkadaşı Halil Can Şahin’in, fındıkların içerisinde kaydedilen ve tepki toplayan videolarına yanıt geldi. İkili, buradaki fındıkların kabuklu olduğunu ve fabrikada makineler ile kırıldıktan sonra tüketiciye ulaştırıldığını, durumda yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. Geçen günlerde, fındığın içinde kulaç attıkları esnada çektikleri videoyu sosyal medyaya yükleyen Coşkun Geyik ve Halil Can Şahin tepki topladı. Kısa sürede çok fazla izlenen ve kabuklu fındıkların içerisinde yüzen bir kişiyi gören insanlar durumu farklı bir bölgede kaydedilen süt banyosu skandalına benzetirken, videoyu çekenler ise buradaki durumun tamamen farklı olduğunu, depodaki fındıkların kabuklu olduğunu söylediler. Videoyu çeken Coşkun Geyik ve Halil Can Şahin, çuval boşaltımında, temizlik esnasında ve buna benzer durumlarda sürekli olarak kabuklu fındığın içerisinde mecburi olarak girilebildiğini söyledi.
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