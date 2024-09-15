15 Eylül 2024, Pazar
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Fındık dalı onun ellerinde sanata dönüşüyor
Düzce'de dedesinden miras kalan sepet örme sanatını yaşatan ve "Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı" olarak belirlenen Recep Erbay, fındık ağacı dallarından birbirinden güzel sepetler örüyor.