07 Nisan 2024, Pazar
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Fındık büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaş aracının üzerini kilimle kapattı
Adana'da sıcak hava yerini bir anda sağanak yağış ve doluya bırakırken, fındık büyüklüğünde yağan doludan dolayı vatandaş aracının üzerini, kilim, battaniye ve halıyla kapattı.