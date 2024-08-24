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Fındığın hikayesi...

Fındığın hikayesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 24.08.2024 16:28
Karadenizliler için fındık önemli bir kazanç kapısı. Ancak fındığa ulaşmak ise hiç kolay değil. Sabır ve emek isteyen bir süreç bizi bekliyor. Ekibimiz fındık bahçesine girdi ve yeşil altının tüm aşamalarını sizler için görüntüledi.
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Fındığın hikayesi...
Fındığın hikayesi...
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