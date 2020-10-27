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Filyasyon ekibinden dikkat çeken tespit! Koronavirüse yakalanan kadın sayısı neden artıyor?
Koronavirüsün tırmanışa geçtiği İstanbul'da yarın Bilim Kurulu toplanacak. Öte yandan son dönemlerde koronavirüs vakaları rasında kadınların sayısının arttığına dikkat çekildi. Peki vakaların yüzde 50'den fazla arttığı İstanbul için özel önlemler gündeme gelecek mi? Masadaki seçenekler neler? Detayları A Haber Muhabiri Mehmet Karataş aktardı...