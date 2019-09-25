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25.09.2019

Film sahnesi gibi operasyon! Polisler doktor kıyafeti giyip suçüstü yaptı |Video

Bartın’da hastanede çalışan görevliyi tehdit ederek para isteyen H.F., doktor kılığına giren polisler tarafından parayı alırken yakalandı. Polislerin film sahnelerini aratmayan operasyonu güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde çalışanlar bir kişinin "hastanede cinsel tacizde bulundukları" iddiasıyla kendilerini tehdit ettiğini ve bunu sosyal medyada duyuracağı şantajıyla para istediğini emniyete bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, doktor kılığına girerek hastanede önlem aldı. Durumu polise bildiren H.K., H.F. ile görüşerek istediği parayı vermeyi kabul etti.

OPERASYON ANI KAMERADA

Polisler doktor kıyafeti giyerek hastanede beklemeye başladı. H.K. seri numaraları alınmış 9 bin 500 TL'yi H.F.'ye verdiği sırada doktor kıyafetli polisler suçüstü yaptı. O anlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Daha öncede dolandırıcılık suçundan sabıkası olan, kişilere telefon açarak tehditle para istediği belirlenen H.F. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. H.F. mahkeme tarafından tehdit suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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