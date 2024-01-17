17 Ocak 2024, Çarşamba
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Film sahnesi değil domuz avı
Pamukova ilçesinin en yüksek kesimlerinden biri olan Kemaliye Mahallesi’ne domuz avlamak için çıkan bir grup arkadaş o anları kayıt altına aldı. Gerekli ekipmanları donanarak karlı bölgeye traktör ile ulaşan avcılar, alana dağıldı. Telsizler ile birbirleriyle haberleşen arkadaş grubu, bir domuzu avladıkları anları ise saniye saniye kayıt altına aldı. Daha sonrasında avladıkları domuz ile fotoğraf çekilen grup bölgeden ayrıldı.