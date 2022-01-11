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Film sahnelerini aratmayan taciz kovalamacası

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Giriş: 11.01.2022 13:55
İstanbul'da 13 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen kişi, kızın babası ve akrabaları tarafından darp edildi. Film sahnelerini aratmayan olayda, kaçmaya çalışan tacizcinin kullandığı minibüsün arka camından giren bir akrabası öldüresiye dövdü. İşte o anlar...
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Film sahnelerini aratmayan taciz kovalamacası
Film sahnelerini aratmayan taciz kovalamacası
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