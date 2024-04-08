Film sahnelerini aratmayan saldırı! Camdan sarkıp kurşun yağdırdı

Avcılar'da taksiye binen yabancı uyruklu bir kişi kendisini takip eden iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken polis soruşturma başlattı.

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