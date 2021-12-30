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Film gibi olay: Niğne Kalesi'ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

DHA
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Giriş: 30.12.2021 10:06
Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen Rukiye Ulusoy düştü. Ulusoy, düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.
Gezerken definecilerin üzerine düştü!
Gezerken definecilerin üzerine düştü!
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