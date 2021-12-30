Film gibi olay: Niğne Kalesi'ni gezerken definecilerin üzerine düştü!

Niğde Kalesi'nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin üzerine o sırada kaleyi gezen Rukiye Ulusoy düştü. Ulusoy, düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Rukiye Ulusoy, "Gezmeye geldim, bir anda düştüm" dedi.