Film gibi kovalamaca: Çaldıkları otomobille drift atıp polisle burun buruna geldiler

Çorum’un Alaca ilçesinde yaşları 15 ile 17 arasında değişen dört çocuk, düz kontak yöntemiyle çaldıkları otomobille şehir merkezine gelerek drift yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan çocuklar, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyetsiz sürücünün aracıyla sergilediği tehlikeli hareketler, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. 18 yaşından küçük olan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Olay, çocuk yaşta suç işleyen bireylerin oluşturduğu güvenlik riskini yeniden gündeme taşıdı.

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