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Filistinlilerin gözlerindeki acı! Filistin meleklerine…

A Haber
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Giriş: 21.10.2023 09:13
Filistinli bir sanatçı İsrail işgali altındaki Gazze'de, halkın yaşadığı acıları dijital sanatıyla anlatı. Sanatsal çalışma kısa sürede dünya gündemine oturdu.
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