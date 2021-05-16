Filistinli rapçiden Batı’ya tokat gibi cevap! Neden İsrail’i aklamaya çalışıyorsunuz?

İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Batı basını, gerilimin sorumlusu olarak Filistin'i lanse ediyor. Haber programlarına konuk alınan Filistinliler, çeşitli suçlamalara maruz bırakılıyor. İşte o programlardan birine İsrail'de ikamet eden Filistinli bir rap sanatçısı katıldı. ABD'li spikerin sorduğu provokatif sorulara net ve sert cevaplar veren rap sanatçısı yaşanan ayrımcılığı tüm dünyaya duyurdu.

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