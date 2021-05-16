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Filistinli rapçiden Batı’ya tokat gibi cevap! Neden İsrail’i aklamaya çalışıyorsunuz?

A Haber
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Giriş: 16.05.2021 09:48
Güncelleme:16.05.2021 09:50
İsrail'in saldırılarını görmezden gelen Batı basını, gerilimin sorumlusu olarak Filistin'i lanse ediyor. Haber programlarına konuk alınan Filistinliler, çeşitli suçlamalara maruz bırakılıyor. İşte o programlardan birine İsrail'de ikamet eden Filistinli bir rap sanatçısı katıldı. ABD'li spikerin sorduğu provokatif sorulara net ve sert cevaplar veren rap sanatçısı yaşanan ayrımcılığı tüm dünyaya duyurdu.
Filistinli rapçiden tokat gibi yanıt! FİLİSTİNLİ RAPÇİDEN TOKAT GİBİ YANIT!
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Filistinli rapçiden tokat gibi yanıt!
Filistinli rapçiden tokat gibi yanıt!
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