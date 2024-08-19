Filistinli iş insanını kim öldürdü? Suikastta Mossad izi var mı?

İstanbul Kağıthane'de maskeli kişilerce bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Olayda Filistinli iş adamı hayatını kaybetti. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır konu ile ilgili detayları anlattı.

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