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Filistinli iş adamının 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı!

Filistinli iş adamının 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 20:11
İstanbul Kâğıthane’de Filistinli iş adamına yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yurt dışına kaçan 3 kişi Romanya’da yakalandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel aktardı. İşte detaylar…
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Filistinli iş adamının 3 katil zanlısı Romanya’da yakalandı!
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