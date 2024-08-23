23 Ağustos 2024, Cuma
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Filistinli iş adamına suikast soruşturması
Saldırı, 18 Temmuz günü saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir kişi, içerisinde Filistinli iş adamı A.K., arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı A.K. (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve A.K.'nin koruması E.K. yaralanmıştı. Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. Yaşanan olaya ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde, iş adamının korumasının mermilerden kaçmak için bir merdiven boşluğuna doğru yere atlayıp siper aldığı anlar yer aldı.