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Filistinli çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı! Çocuktan kardeşlerine son veda

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Giriş: 12.10.2023 09:01
İsrail'in bombaladığı bölgelerden birinde Filistinli bir çocuk kardeşleri ile birlikte enkazın altında kaldı. Kendisi yaşama tutundu ancak maalesef kardeşlerini kaybetti. Küçük çocuğun, kardeşlerinin ardında ettiği feryat ise yürekleri dağladı.
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