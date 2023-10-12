Filistinli çocuğun gözyaşları yürekleri dağladı! Çocuktan kardeşlerine son veda

İsrail'in bombaladığı bölgelerden birinde Filistinli bir çocuk kardeşleri ile birlikte enkazın altında kaldı. Kendisi yaşama tutundu ancak maalesef kardeşlerini kaybetti. Küçük çocuğun, kardeşlerinin ardında ettiği feryat ise yürekleri dağladı.

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