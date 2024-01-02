Filistin’den Türkiye’ye teşekkür!

Yeni yılın ilk gününde İstanbul’da Galata Köprüsü’nde bir araya gelen yüz binlerce kişi, "Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek" yürüyüşü gerçekleştirdi. Türkiye'nin desteğini her zaman hissettiklerini söyleyen Filistinliler, Türkiye’ye teşekkürlerini gönderdi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Galata Köprüsü’nde ki mitingi Filistin halkına gösterdi. İşte o haberin detayları…

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