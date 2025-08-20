Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: "Her bir imza İsrail'e bir bomba olacak"

Kırıkkale'de "Soykırıma Karşı Vicdan İmzası" kampanyası kapsamında vatandaşlar, Filistin için bir araya gelerek imza topladı. Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Cemile Erdoğan, "Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak. 'Ne yapalım, neye yarar bunlar' demeyelim, 'faydasız' demeyelim; bir damladan göller oluşur" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN