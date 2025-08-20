20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: "Her bir imza İsrail'e bir bomba olacak"
Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: Her bir imza İsrail’e bir bomba olacak

Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: "Her bir imza İsrail'e bir bomba olacak"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2025 00:55
Kırıkkale'de "Soykırıma Karşı Vicdan İmzası" kampanyası kapsamında vatandaşlar, Filistin için bir araya gelerek imza topladı. Etkinliğe katılan 65 yaşındaki Cemile Erdoğan, "Ben inanıyorum ki her bir imza bir bomba olacak. 'Ne yapalım, neye yarar bunlar' demeyelim, 'faydasız' demeyelim; bir damladan göller oluşur" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Filistin için imza kampanyasına destek veren Cemile teyze: Her bir imza İsrail’e bir bomba olacak
Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Antalya’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Ardahan’da ölüm uçuşu başladı!
Ardahan’da “ölüm uçuşu” başladı!
Eymir Gölü yakınlarında yangın korkuttu
Eymir Gölü yakınlarında yangın korkuttu
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Akıma kapılan usta 7 gün sonra hayatını kaybetti
Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı
Bozkırın nazar boncuğu ziyaretçi akınına uğradı
Tarihi camide turistlerin uygunsuz giyim tartışması sürüyor
Tarihi camide turistlerin uygunsuz giyim tartışması sürüyor
Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı
Küçük çocuğun parmağındaki pulu itfaiye kurtardı
Her bir imza İsrail’e bir bomba olacak
"Her bir imza İsrail'e bir bomba olacak"
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
MEB’den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
MEB'den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
Daha Fazla Video Göster