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Filipinler'de bir kişi kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına daldı: 3 ölü

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 11.07.2024 14:02
Filipinlerde bir kişinin kaçırdığı polis aracıyla yayaların arasına dalması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
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