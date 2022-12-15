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Fevzi Başkan Erdoğan’a verdiği sözü tuttu! Hedefi 12 kilo vermek

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Giriş: 15.12.2022 12:37
Samsun'da Gençlik Buluşması’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Fevzi verdiği sözü tuttu. Zayıflamak için diyetisyene gitti. Hedefi 12 kilo vermek. 12 yaşındaki Fevzi şu an 72 kilo. Hedefi ise 60 kiloya kadar inmek.
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