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FETÖ’nün yardım oyunu deşifre oldu! Yardım paraları 'himmet parası' oldu! Ölümle tehdit ettiler

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Giriş: 18.08.2020 10:44
Güncelleme:18.08.2020 10:49
Takvim yaprakları 2006’yı gösteriyordu.. Ajanslar yurttan bir haber geçti. Yardıma muhtaç yiyecek ekmeği bile olmayan o kadının haberi. FETÖ terör örgütünün dikkatini çekti. Örgüt hemen yalandan bir yardım kampanyası başlattı ancak toplanan yardımları o aileye hiç ulaştırmadı. Üstelik aile hakkını arayınca da iddiaya göre ölümle tehdit edildi sürgün hayatı yaşadı. FETÖ tarafından mağdur edilen adam Kasım Gezici yaşadıklarını anlattı. İşte kendi ağızlarından yaşadıkları korku ve yoksulluk dolu yıllar...

Takvim yaprakları 2006'yı gösteriyordu.. Ajanslar yurttan bir haber geçti. Yardıma muhtaç yiyecek ekmeği bile olmayan o kadının haberi. FETÖ terör örgütünün dikkatini çekti. Örgüt hemen yalandan bir yardım kampanyası başlattı ancak toplanan yardımları o aileye hiç ulaştırmadı. Üstelik aile hakkını arayınca da iddiaya göre ölümle tehdit edildi sürgün hayatı yaşadı. FETÖ tarafından mağdur edilen adam Kasım Gezici yaşadıklarını anlattı. İşte kendi ağızlarından yaşadıkları korku ve yoksulluk dolu yıllar...

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