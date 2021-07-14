FETÖ'nün "mahrem imamı" örgütün yurt dışındaki PKK ile iş birliğini anlattı

FETÖ’cü mahrem imamdan itiraf geldi "Ahmet" kod adlı jandarmadan sorumlu mahrem imam firari FETÖ’cülerin yurt dışındaki PKK ve Kürt diasporası ile işbirliği yaptığını anlattı.

FETÖ'nün "mahrem imamı" hain terör örgütünün yurt dışında oldukça aktif olduğunu belirterek PKK ile iş birliği yaptıklarını anlattı.

YURT DIŞINDA HALA ÇOK CİDDİ AKTİFLER

"Şu an Türkiye içinde yapının ciddi manada etkisi kırılmış durumda. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Fakat gerek mahrem gerek sivil üniteler tamamen bitti diyemeyiz. Hala yapılan operasyonlar bunun bir kanıtı. ''

İtirafçı 'mahrem imam' açıklamalarında, örgütün yurt dışı menşeli faaliyetlerinin daha da yoğunlaştırdıklarını belirtti.

İtirafçı 'mahrem imam' açıklamalarına şu ifaderlerle devam etti:

''Özellikle yurt dışı menşeili faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdılar Avrupa ve Amerika üzerinden. Rahat hareket edebilecekleri ülkelere gidip, demokrasinin nimetlerinden faydalanıp, faaliyetlerini daha rahat yürütüyorlar. Yurt dışında hala çok ciddi aktifler.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN FAALİYETLERDE BULUNUYORLAR

Burada da şöyle bir olay var hala kendileri gibi mağdur olduklarını düşündükleri yurt dışındaki PKK ve Kürt diasporası ile işbirliği yapma gibi bir yöntem de uygulanıyor. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Özellikle sosyal medya üzerinden faaliyetlerde bulunuyorlar.

TÜRKİYE'DE YARGILAMA SÜREÇLERİ DEVAM EDİYOR

Mağdur olduklarını ve kendileri gibi mağdur olan gruplarla iş birliği içinde olurlarsa daha güçlü olacaklarını, seslerini daha iyi duyuracaklarını düşünüyorlar. Bu şekilde kendilerine yeni ittifaklar, paydaşlar bulma gibi yöntemler uyguluyorlar. Şu an yapının yurt dışına firar etmiş olan özellikle üst kadrosunun birçoğunun Türkiye'de yargılama süreçleri devam ediyor. Şu an örgüt içinde hala karar verme mekanizmalarında bu insanlar aktif. 15 Temmuz'dan önce yüzde 90'ı yurt dışına çıkmış.''