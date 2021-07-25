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FETÖ’nün “İçeriden Hristiyanlaştırma” çalışması

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Giriş: 25.07.2021 09:31
FETÖ'nün misyoner teşkilatlarına hizmetleri ve sistematik Hristiyanlaştırma faaliyetlerini nasıl yürüttüğü "Alamut'tan Pensilvanya'ya" adlı bir kitapta toplandı. Eserde, teröristbaşı Fetullah Gülen'in "İçeriden Hristiyanlaştırma" çalışmaları kanıtlarıyla birlikte tek tek deşifre edildi.
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FETÖ’nün “İçeriden Hristiyanlaştırma” çalışması
FETÖ’nün “İçeriden Hristiyanlaştırma” çalışması
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