25 Temmuz 2021, Pazar
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FETÖ’nün “İçeriden Hristiyanlaştırma” çalışması
FETÖ'nün misyoner teşkilatlarına hizmetleri ve sistematik Hristiyanlaştırma faaliyetlerini nasıl yürüttüğü "Alamut'tan Pensilvanya'ya" adlı bir kitapta toplandı. Eserde, teröristbaşı Fetullah Gülen'in "İçeriden Hristiyanlaştırma" çalışmaları kanıtlarıyla birlikte tek tek deşifre edildi.