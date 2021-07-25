FETÖ’nün “İçeriden Hristiyanlaştırma” çalışması

FETÖ'nün misyoner teşkilatlarına hizmetleri ve sistematik Hristiyanlaştırma faaliyetlerini nasıl yürüttüğü "Alamut'tan Pensilvanya'ya" adlı bir kitapta toplandı. Eserde, teröristbaşı Fetullah Gülen'in "İçeriden Hristiyanlaştırma" çalışmaları kanıtlarıyla birlikte tek tek deşifre edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN