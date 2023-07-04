04 Temmuz 2023, Salı
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FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'dan CHP'li isme "kaset" mesajı: Uygunsan tekneye gel
FETÖ'nün belediyeler imamı olan Erkan Karaarslan ile CHP'li eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında olduğu 15'i tutuklu 27 sanıklı dava hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İddianamede Karaarslan'ın CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde kurucu Genel Sekreter olarak görev alan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'e mesaj atarak bazı kasetlerden bahsettiği tespit edildi.