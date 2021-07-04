FETÖ'cüler 22 yaşında hayattan kopardı! 15 Temmuz şehidi Halil Işılar

15 Temmuz karanlığını aydınlığa çeviren kahramanlardan biri 22 yaşındaki Halil Işılardı. Hain darbe girişiminin ilk dakikalarında vatan aşkıyla yola düştü. Hainler O'nu Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde şehit etti. Ardından geçen 4 yıl ne ailesinin acısını dindirdi ne de ihaneti unutturdu.

Yüreklerinde hiç dinmeyen bir evlat acısı ve katlanarak artan özlem. Onlar 15 Temmuz şehidi Halil Işılar'ın anne ve babası hain darbe girişiminin ardından geçen 4 yıla rağmen her şey dün gibi akıllarında.

O dakikalarda 22 yaşındaki Halil, arkadaşlarıyla birlikte halı saha maçına gitmişti. Halil, bir dakika bile düşünmedi. Ayakkabısını dahi giymeden ayağında terliklerle Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne koştu. Darbecilere direndi. Vücudunu kurşunlara siper etti.

FETÖ'cü hainlerin o karanlık gecede Emniyet Müdürlüğü'neattığı bombalar Halil'i de hayattan kopardı. Şarapnel isabet eden genç şehit düştü.

ŞEHİT DÜŞMESE ASKERE GİDECEKTİ

Işılar ailesi gece boyunca oğullarından bir haber bekledi. FETÖ'cülerin hayattan kopardığı en genç isimlerdendi Halil Işılar. Evin üç çocuğundan biriydi. Gönlünde bir de Beşiktaş sevdası vardı. hiçbir maçı kaçırmazdı. Elektrikçilik yapan halil, şehit düşmeseydi askere gidecekti. Tıpkı daha küçücükken dediği gibi şehit oldu Halil... Geride bıraktığı ailesi ise o ihaneti hiç unutmadı.