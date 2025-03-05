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FETÖ’cü profesör çocuklara ilaç vererek ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağladı! Davada yarın karar açıklanacak

FETÖ’cü profesör çocuklara ilaç vererek ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağladı! Davada yarın karar açıklanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.03.2025 23:41
İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada yarın karar açıklanması bekleniyor.
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FETÖ’cü profesör çocuklara ilaç vererek ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağladı! Davada yarın karar açıklanacak
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