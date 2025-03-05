06 Mart 2025, Perşembe
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FETÖ’cü profesör çocuklara ilaç vererek ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağladı! Davada yarın karar açıklanacak
İstanbul’da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar’ tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada yarın karar açıklanması bekleniyor.