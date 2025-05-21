21 Mayıs 2025, Çarşamba
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FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi!
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen 'imamları' aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.