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FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 11’e yükseldi!

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 11'e yükseldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 20:08
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında adli işlem yapılan ve FETÖ ile hiyerarşik bağlantısını koparmayan, 'örgüte sadık' olarak nitelendirdikleri 'Yusuf' veya 'Yusuf Aileleri' olarak adlandırdıkları kişilere, örgütün 'muavenetçi' ismi verilen 'imamları' aracılığıyla finansman sağlandığı tespit edildi.
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FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 11’e yükseldi!
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