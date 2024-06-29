FETÖ firarisi Akın İpek’in yalısı satıldı! Beyaz Köşk 1 milyar 100 milyona satıldı

FETÖ firarisi Akın İpek'in İstanbul Bebek'teki yalısı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından ihaleye çıkarılmıştı. Beyaz Köşk olarak da bilinen yalının 1 milyar 100 milyon liraya satıldığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN