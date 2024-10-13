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FETÖ elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi

FETÖ elebaşı Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.10.2024 16:37
Güncelleme:13.10.2024 16:38
Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen, 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evinden çıkarken görüntülendi.
Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
Gülen yeni malikanesinden çıkarken görüntülendi
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