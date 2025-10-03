03 Ekim 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü

Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.10.2025 16:39
Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağış sonrası yollar göle döndü. Birçok ev ve işyerini su bastı. Son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Gazze’deki açlığa sessiz kalmadılar
Bartın’da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
Bartın'da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü
FETÖ yalanıyla 978 bin TL’lik dolandırıcılık yaptılar
FETÖ yalanıyla 978 bin TL'lik dolandırıcılık yaptılar
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
İstanbul yolunda lüks otomobil alev topuna döndü
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi
İstanbul’un tabut binaları!
İstanbul'un tabut binaları!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
Fethiye sağanak yağışa teslim oldu!
OMÜ’de Sumud Filosu’na destek yürüyüşü
OMÜ'de Sumud Filosu'na destek yürüyüşü
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Arnavutköy’den Gazze’ye destek çağrısı
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Fethiye’yi yağış vurdu! Yollar göle döndü
Para vermeyince bıçaklandı
Para vermeyince bıçaklandı
Edremit’te sağanak yağışta bir okulu su bastı
Edremit'te sağanak yağışta bir okulu su bastı
Daha Fazla Video Göster