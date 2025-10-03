Fethiye sağanak yağışa teslim oldu: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası birçok ev ve işyeri sular altında kaldı yollar göle dönerken, vatandaşlar ve araç sürücüleri yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Sel suları denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

