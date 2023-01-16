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Fethiye Körfezi'nde kirlilik! Kanalizasyon suları yıllardır neden Körfez'e boşaltılıyor?

A Haber
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Giriş: 16.01.2023 15:30
Ege'nin önemli turizm noktalarından Fethiye'de deniz kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı. Kanalizasyon suları yıllardır Körfez’e boşaltılıyor. A Haber muhabiri Vural Efecik gelişmeleri canlı yayında anlattı.
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