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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

A Haber
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Giriş: 10.07.2023 13:14
Bugün Ayasofya Camii için müze kararı iptalinin 3. yılı. Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzaladı. İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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