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Fermuar sistemi ile ambulansa yol verildiği anlar kamerada

Fermuar sistemi ile ambulansa yol verildiği anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 12:15
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar, 112 personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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