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Feribot seferlerine fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 09:12
Çanakkale'de olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi. Seferler bugün ve yarın yapılamayacak. Bölge son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.
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