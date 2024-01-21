21 Ocak 2024, Pazar
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Fergio House operasyonunda yeni detay ortaya çıktı! Tam 85 milyon TL...
"Fergio House" isimle sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.