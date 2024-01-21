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Fergio House operasyonunda yeni detay ortaya çıktı! Tam 85 milyon TL...

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Giriş: 21.01.2024 14:58
"Fergio House" isimle sosyal medya platformlarında yılbaşı için müstehcen içerikli parti yapacaklarını duyuran şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Fergio House operasyonunda çarpıcı detay!
Fergio House operasyonunda çarpıcı detay!
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