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Fenomenleri bile kandıran deney

Fenomenleri bile kandıran deney

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.08.2024 09:00
Kışı yaşayan Avustralya'da dondurucu soğuğa rağmen bitmek bilmeyen bu 100 kişilik kuyruk aslında sosyal medyanın gücünün kanıtı. Parlak zekalı bir genç, sahte bir internet sitesi kurdu. Yılda sadece iki kez denenebildiğini savunduğu "ramen" diye de bilinen "noodle" türevi "erişte" için, içeriye en az 100 bin takipçili fenomenleri aldı. Sosyal deney işe yaradı. Türkiye'de 250-300 liralık tabaklara, 1.600 lira aldı. Kimsenin gıkı çıkmadı...
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